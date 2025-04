Le sélectionneur des Lions a débriefé en conférence de presse la victoire de ses troupes au Malawi (0-1), qualificative pour la CAN 2025.

Que faut-il retenir sur ce match ?

Avant tout, je félicite les joueurs qui ont vraiment tout donné pour pouvoir obtenir ce ticket de qualification pour la Coupe d’Afrique, 2025. C’était notre objectif ce mardi, et nous l’avons fait. Bravo aux joueurs, ils ont montré un état d’esprit exceptionnel. C’est une équipe qui ne lâche pas et qui est capable de marquer jusqu’aux dernières secondes.

En s’attendait à un match difficile. On savait que le Malawi allait présenter un autre visage. Ils nous ont posé des problèmes même si on a eu beaucoup d’opportunités et qu’on pouvait tuer le match. Il y a aussi des choses dont je ne veux pas parler, il y a eu des penaltys non sifflés. Le Malawi a fait une bonne prestation sur le plan défensif, ils nous ont aussi posé des problèmes sur deux ou trois contre-attaques. Mais je retiens la qualification. L’objectif est atteint. C’est une mission accomplie.

Pourquoi on n’a fait jouer Habib Diarra sur le côté droit de l’attaque ?

Il fallait voir ce que ça allait apporter. Je sais que c’est un des postes de prédilection d’Habib Diarra qui est aussi capable de jouer derrière l’attaquant, comme il le fait à Strasbourg. Après, il peut dépanner un peu partout et on peut l’utiliser dans d’autres postes. C’est un vrai professionnel et il faut saluer son état d’esprit.

En seconde période, votre équipe a joué avec cinq attaquants et puis c’est Sadio Mané qui marque sur coup-franc…

On voulait cette qualification. Quand ces joueurs se fixent un objectif, ils veulent aller jusqu’au bout et ils ont montré ça jusqu’à la dernière minute. Ils ont cru en cette qualification, ils l’ont obtenue. À la base, ce n’était pas à Sadio Mané de tirer les coups francs. Mais bravo à lui, il a montré et pris son leadership.

Quel est votre ressenti après avoir qualifié cette équipe ?

Je me sens comme un soldat qui a accompli sa mission. Ça fait plaisir d’accomplir une mission pour son pays. Il faut féliciter le peuple qui a été derrière nous et qui nous a poussé, on l’a vu au match aller. Maintenant qu’on est qualifié, on va continuer à travailler.

wiwsport.com