L’équipe nationale de Beach Soccer a reçu ce mardi le drapeau national marquant leur départ pour l’Egypte où démarre ce week-end, la Coupe d’Afrique des Nations de football sur le sable. Les Lions vont défendre leur titre.

Ainsi, rendez-vous a été donné cet après-midi au ministère des sports pour la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national mais aussi pour la ministre des sports de délivrer le message de la nation aux hommes de Ngalla Sylla. Madame Khady Diene Gaye de rappeler le palmarès élogieux de l’équipe.

« Cette qualification est la 11e pour le Sénégal et déjà 7 titres continentaux à votre actif, je n’ai aucun doute que vous continuerez à nous rendre fiers. Le bilan aussi élogieux soit-il ne doit pas nous faire dormir sous nos lauriers car nos futurs adversaires ont certainement pris des notes sur vos exploits », a déclaré la ministre qui a félicité les performances de l’équipe lors des qualifications, soulignant les arrêts décisifs du gardien Al Seyni Ndiaye et l’apport offensif conséquent de Mamour Diagne.

En 2024, du 19 au 26 octobre, à Hurghada, les Lions tenteront de soulever le trophée pour la cinquième fois d’affilée. « Nous savons tous que défendre un titre n’est jamais facile mais si quelqu’un peut bien le faire c’est bien cette équipe sous la direction éclairée de Ngalla Sylla. Je vous célèbre, votre discipline, votre esprit d’équipe et votre goût pour le beau jeu font de vous les Champions que vous êtes. Et le drapeau que je vous remets symbolise la confiance que tout le peuple sénégalais place en vous. Alors chers lions porter ce drapeau avec fierté, honneur et un peu sable dans les orteils ».

Habituée à remporter cette compétition, la sélection du Sénégal a pour ambition de rééditer son exploit comme à Saly en 2021 ou encore à Sharm El-Cheikh en 2018. L’objectif est ainsi assigné. « Nous savons que vous nous reviendrez d’Egypte, non seulement en tant que compétiteurs, mais en tant que Champions encore une fois ».

wiwsport.com