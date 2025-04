Le milieu de terrain sénégalais de l’AS Monaco a choisi du lourd dans son TOP 5 des légendes africaines.

Pépite du football africain, Lamine Camara a grandit en ayant comme référence les légendes du football africain. L’ancien messin qui évolue en sélection avec Sadio Mané a logiquement inclu le double ballon d’or africain dans son TOP 5 et mieux, il le place à la première position.

En deuxième position, l’ancien joueur de Génération Foot s’est tourné vers le seul africain, ballon d’or mondial (1995) à savoir George Weah du Liberia avant de mettre l’actuel président du FECAFOOT Samuel Etoo (quadruple ballon d’or africain) à la troisième marche du podium.

Meilleur joueur du continent en 2006 et 2009, la légende ivoirienne Didier Drogba arrive à la quatrième place de ce classement. Enfin à la cinquième position, Lamine Camara a plébiscité l’excellent ancien milieu de terrain ivoirien et quadruple ballon d’or africain (4 fois consécutifs /record), Yaya Touré. L’ancien joueur de Manchester City a notamment remporté la CAN 2015 avec les Éléphants.

Quand Lamine Camara nous fait son 𝗧𝗼𝗽 𝟱 des légendes africaines… et se fait piéger 😂🎥 pic.twitter.com/E8qt5XZqDN — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 12, 2024

