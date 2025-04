L’attaquant de Chelsea a ouvert son compteur en Equipe Nationale du Sénégal pour sa dix-septième sélection, ce vendredi soir. La délivrance pour un joueur qui s’affirme comme l’avant-centre vedette des Lions.

C’était donc pas une mauvaise idée de faire l’interrogation quelques heures avant la rencontre. Nicolas Jackson (23 ans) aura attendu sa dix-septième apparition avec l’Equipe Nationale du Sénégal pour ouvrir son compteur buts avec les Lions. Et il aura même fallu patienter jusqu’au dernier quart d’heure de jeu pour que l’attaquant de Chelsea fasse trembler les filets au Stade Abdoulaye-Wade, pour contribuer au festival des hommes de Pape Thiaw, vainqueurs 4-0 face au Malawi pour la 3e journée des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Presque deux ans d’attente

Un but dans le style Jackson, plein d’énergie et de détermination. Idéalement servi par Idrissa Gueye, entré en jeu en seconde période, l’ancien joueur du Casa Sports fixe trois défenseurs malawites, trouve de l’espace entre deux joueurs adverses et trompe un George Chokooba loin d’être exempt de tout reproche dans son intervention (77e). De quoi provoquer une vibrante célébration du numéro 7 des Lions avec ses partenaires. De quoi aussi débloquer le compteur en Equipe Nationale, donc, un peu moins de deux ans après ses débuts sous la houlette d’Aliou Cissé.

C’était le 21 novembre 2022, lors de la première journée de la Coupe du Monde au Qatar face aux Pays-Bas (défaite 0-2). À l’époque, Nicolas Jackson se révélait en LaLiga espagnole sous le maillot de Villarreal, au point d’attiser les convoitises de nombreux clubs. D’une blessure à la hanche, qui a fait avorter son transfert à Bournemouth, il réalisait une excellente fin de saison en Espagne avec le Sous-Marin Jaune, et attirer ensuite les regards des Blues de Chelsea qui n’ont pas hésité à poser les rondelette somme de 37 M€ pour s’attacher de ses services à l’été 2023.

Fort d’une première saison à 17 buts et 6 passes décisives en Angleterre et d’une belle entame de saison 2024-2025 (4 buts, 3 passes décisives en 8 matchs), Jackson commençait à devenir au fur et à mesure le titulaire à la pointe de l’attaque des Lions, notamment après la CAN en Côte d’Ivoire. Mais si ce match contre le Malawi aura de nouveau mis en lumière certaines de ses belles qualités et lui aura permis de se connecter avec ses partenaires, force est d’avouer qu’il valait mieux pour lui de trouver la faille sur ce match. Car quelques minutes après avoir foulé la pelouse, Boulaye Dia, un de ses plus gros concurrents, marquait son septième but en sélection.

« Il y a une bonne connexion »

Toutefois, même avant son but, Nico semblait bien dans sa partie. Souvent trouvé par les superbes passes en profondeur de Moussa Niakhaté, il a parfois fait la différence pour servir ses partenaires, comme sur l’expulsion du gardien malawite provoquée par Sadio Mané et sur l’ouverture du score. Récompensé par ses efforts et sa générosité, il a donc attendu le bon moment et cette offrande d’Idrissa Gueye pour faire trembler les filets et débloquer la confiance. Pape Thiaw ne s’y est pas trompé et a voulu faire profiter à Jackson d’un petit bain de compliments en le faisant sortir peu après son but, sous les applaudissements nourris du Stade Abdoulaye-Wade.

La joie et la rage de Nicolas Jackson après son premier but en équipe nationale du Senegal.

« Je suis très content pour mon premier but. J’espère que beaucoup d’autres s’en suivront. Le Malawi jouait en bloc très bas. Je devais donc redescendre un peu pour avoir le ballon. On a bien fait circuler le ballon, ça nous a aidé à marquer ces quatre buts. J’ai joué ensemble avec Boulaye Dia à Villarreal, il y a une bonne connexion », a déclaré le joueur de Chelsea en zone mixte. Maintenant, il sera question pour Nicolas Jackson d’enchaîner mardi à Lilongwe, face à la même équipe malawite, pour renforcer la confiance des supporters et du staff afin de s’imposer comme le titulaire en puissance chez les Lions, où la concurrence est rude à ce poste. De toute évidence, il en a les qualités.

