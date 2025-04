La première sortie post-Aliou Cissé et du staff intérimaire de l’Equipe Nationale du Sénégal, sous la houlette de Pape Thiaw, était évidemment scrutée et on peut dire que les Lions ont renoué avec le sourire au Stade Abdoulaye-Wade. Avec un jeu emballant, face à un Malawi faible et réduit à dix, ils l’ont facilement emporté 4-0 et reviennent à hauteur du Burkina Faso.

Première réussie pour Pape Bouna Thiaw et les Lions. Opposée au Malawi ce vendredi soir pour la troisième journée des qualifications à la CAN 2025, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposée 4 buts à 0 sur la pelouse du Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Pape Gueye (35e), Sadio Mané (68e) et Boulaye Dia (71e) et surtout Nicolas Jackson (77e) ont offert un large succès aux partenaires de Kalidou Koulibaly. Une victoire prometteuse qui permet donc au Sénégal de revenir à hauteur du Burkina Faso dans ce groupe L, quatre jours avant le match retour à Lilongwe, où les champions d’Afrique 2022 auront l’occasion de se qualifier pour la CAN.

Munthali voit rouge, Pape Gueye débloque la situation

Alignés en 4-2-3-1 au coup d’envoi avec un quatuor offensif composé d’Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mané et Nicolas Jackson pour animer les offensives sénégalaises, les Lions ont rapidement pris le jeu en main. Servi par Jackson, à la réception d’une belle passe en profondeur de Moussa Niakhaté, Iliman Ndiaye se procurait de la première occasion mais se faisait contrer par la défense (2e). Peu après, Mané trouvait Ismaila Sarr sur un centre délicieux, mais la tête piquée de l’ailier de Crystal Palace passe juste à côté des cages du Malawi (6e).

Sûrs de leurs forces, les hommes de Pape Thiaw circulaient tranquillement le ballon sur toutes les zones. Mais face à un bloc malawite bien regroupé et trop bas, il en fallait plus pour faire vaciller l’adversaire. Trouvé sur une remise acrobatique de Jackson, Mané défie Brighton Munthali. Le gardien malawite intervient dans les pieds de l’attaquant d’Al-Nassr, seul face au but, et écope d’un carton rouge logique. Cette expulsion a permis à de patients Lions de se procurer encore plus d’occasions et d’aller même ouvrir le score par Pape Gueye, auteur d’une merveille de frappe enroulée sous la transversale, après un service d’Iliman Ndiaye et au terme d’une belle action collective (1-0, 35e).

L’attaque finit fort, Jackson exulte enfin

Enfin lancés, les hommes de Pape Thiaw ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, continuant au contraire de semer la panique dans l’arrière-garde malawite. Mal récompensés sur une superbe action à trois entre Pape Gueye, Sadio Mané et Iliman Ndiaye (43e), les Lions n’ont pas réussi à faire le break avant la pause, malgré aussi cette reprise acrobatique de l’ancien joueur de Liverpool (45e+2). Largement dominateurs avec pas moins de 78% de possession, se satisferont de leur contenu et d’avoir marqué sur leur seul tir cadré au moment de regagner les vestiaires.

Contraint de sortir son dépositaire du jeu du jour, Iliman Ndiaye, et son milieu de terrain Lamine Camara, physiquement diminués, sans oublier Formose Mendy qui a été suppléé par Habib Diarra en début de seconde période, Pape Thiaw a lancé Idrissa Gueye et Boulaye Dia. Ces trois changements n’ont pas chamboulé la belle mécanique sénégalaise, bien au contraire. Plus tranchant et surtout plus fluide, à l’image d’Ismaila Sarr, le Sénégal a tiré encore plus d’enseignements positifs sur ce second acte. Après s’être vu refusé un but pourtant totalement correct – l’arbitre a sifflé un hors-jeu inexistant (60e) -, Sadio Mané n’a pas abdiqué à la deuxième occasion.

Servi par Ismaila Sarr, qui a piqué un ballon à Silwimba, celui qui couvrait parfaitement Mané sur le but refusé, l’attaquant d’Al-Nassr, oriente sur son pied gauche et décoche une frappe imparable pour le remplaçant de Munthali, le gardien Patrick Mwaungulu (2-0, 68e). Quelques instants plus tard, Boulaye Dia, récompensé par une bonne entrée en jeu, marquait son septième but en sélection suite à une belle action individuelle de sa part (3-0, 71e). Et puis arriva l’événement que tout le monde attendait. En échec depuis 16 sélections, Nicolas Jackson, sur une passe de Gana Gueye, a débloqué son compteur avec les Lions (4-0, 78e). Un but bien fêté par le joueur de Chelsea et par ses partenaires. Retour de la gagne au Stade Abdoulaye-Wade et première mission brillamment remplie par Pape Thiaw et sa compagnie. Rendez-vous mardi prochain à Lilongwe pour la confirmation !

