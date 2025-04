Comme annoncé en juillet passé, le Sénégal va accueillir les 2emes Jeux Africains des sports travaillistes. L’OSTA qui regroupe les fédérations des sports travaillistes est satisfaite des préparatifs en vue de cet événement prévu du 15 au 22 décembre.

L’OSTA (Organisation des Sports Travaillistes) a effectué une visite de prospection la semaine passé à Dakar pour faire l’état des lieux des préparatifs des 2emes Jeux Africains. En compagnie du comité local d’organisation des visites sur le terrain ont eu lieu sur les sites proposés par le comité local d’organisation dont les installations sportives (terrain de football à 7 sur la corniche, Camp Leclerc qui abritera le football à 11, le basket, le hand, le pétanque et une salle pour le tennis de sable, terrain de football à Liberté 6, DSC et le stadium Marius Ndiaye. En plus d’un hôtel dans la capitale qui va accueillir toutes les délégations et va abriter les réunions statuaires.

Deux disciplines feront leur entrée dans l’agenda des sports, il s’agit du basket et du football à 11, portant le nombre total à 8. Notons que la RDC, le Mauritanie et le Cap-Vert qui ne font pas encore partie des 16 équipes membres de l’OSTA ont exprimé leur souhait de participer aux joutes.

wiwsport.com