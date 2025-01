La patience porte toujours ses fruits. Ce proverbe peut bien illustrer le parcours de Cheikh Lo Ndoye qui, à 32 ans, décroche sa première sélection en équipe nationale.

Comme annoncé il y a quelques jours, Cheikh Lo Ndoye est bien sur la liste de la sélection A qui jouera deux matchs lors de cette fenêtre d’octobre. Le portier du Jaraaf est récompensé de ses bons arrêts en compétition africaine, mais aussi en championnat, qu’il a marqué la saison dernière. Avec sa présence sur la liste, on comptera un joueur local dans la tanière des Lions. Et cette fois-ci, c’est un autre gardien du championnat local ! Il succède à Alioune Badara Faty, champion d’Afrique 2022. Tout comme l’ancien portier du Casa Sports, Cheikh Lo Ndoye décroche sa première convocation logiquement.

Récemment, les amateurs du championnat local et du football africain n’avaient que lui sur les lèvres. En Coupe de la CAF , il a gardé ses cages inviolées lors des deux premiers tours de cette compétition. Ainsi, le Jaraaf est qualifié pour la phase des poules de cette compétition. Il totalise 14 clean-sheet en championnat lors de la défunte saison.

En mai 2019, au terme d’une saison où le Jaraaf terminait à la 2e place avec lui n’encaissant que 6 buts, il s’était confié sur son rêve de jouer la CAN 2019. « Aliou Cissé l’avait fait, il y a deux ans avec Pape Seydou Ndiaye, pourquoi pas moi cette année ( la can 2019). Les statistiques sont là, je pense que j’ai déjà prouvé en championnat », avance-t-il. Un rêve qu’il va bien garder en tête et continuer le travail sereinement. Malgré des difficultés notées dans sa carrière, il rebondira très vite pour retrouver sa place de numéro 1 chez les Vert et Blanc de la Medina.

En octobre passé, toujours sur wiwsport, il mettra à nu sa volonté de toujours rebondir. « Ce qui m’a vraiment poussé à retrouver ma meilleure forme, voire même à surpasser mes performances passées, c’est la saison précédente, où j’ai traversé la pire période de ma carrière. J’ai dû faire face à cette réalité avec honnêteté. Bien sûr, les périodes de méforme font partie du parcours de tout sportif, même au plus haut niveau, mais ce qui compte, c’est la capacité à rebondir ».

Cheikh Lo Ndoye qui est actuellement en regroupement en équipe nationale locale pour les préparatifs du CHAN va rejoindre la tanière qui ouvre ses portes ce lundi 7 octobre.

