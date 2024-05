L’une des histoires les plus inspirantes de cette saison en Ligue 1 sénégalaise est celle de Cheikh Lo Ndoye, le gardien de but qui brille avec le Jaraaf. Pourtant, rien ne lui était promis au départ. En début de saison, il était relégué au rang de doublure derrière Abdoulaye Diakhaté, et son talent a mis du temps à émerger malgré des débuts difficiles. Mais grâce à la confiance accordée par l’entraîneur Malick Daf et Charles René Ndiaye, l’entraîneur des gardiens du Jaraaf, Cheikh Ndoye a saisi sa chance pour devenir l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. À 31 ans, il a dû faire face à l’adversité après une saison précédente marquée par la frustration de la concurrence. « Ce qui m’a vraiment poussé à retrouver ma meilleure forme, voire même à surpasser mes performances passées, c’est la saison précédente, où j’ai traversé la pire période de ma carrière. J’ai dû faire face à cette réalité avec honnêteté. Bien sûr, les périodes de méforme font partie du parcours de tout sportif, même au plus haut niveau, mais ce qui compte, c’est la capacité à rebondir », a expliqué le joueur lors d’un entretien téléphonique avec wiwsport.

Cette année, il a répondu présent en enregistrant un impressionnant total de 14 clean sheets en 20 journées de championnat, contribuant à faire du Jaraaf la meilleure défense du championnat avec seulement 9 buts encaissés depuis le début de la saison. Sa seule concession lors des 11 derniers matchs du Jaraaf est survenue lors du match contre Génération Foot, où seul l’attaquant Idrissa Gana a réussi à le tromper lors de la 19e journée de la Ligue 1. Ce qui rend l’ascension de l’ancien portier de Sonacos encore plus remarquable, c’est le chemin qu’il a dû parcourir pour y arriver. « J’ai consacré énormément d’efforts à cela, travaillant intensément avec des préparateurs physiques et en mettant en œuvre toutes les mesures pour m’améliorer. De plus, avoir un coach qui me comprend, en qui j’ai confiance et qui reconnaît mes qualités a été un plus. En outre, la présence d’un concurrent de qualité m’a poussé à me dépasser davantage. En fait, je dirais que c’est grâce à lui (Abdoulaye Diakhaté NDLR) que j’ai atteint ce niveau, car sa présence m’a stimulé et m’a permis de révéler le meilleur de moi-même. La concurrence me motive et me pousse à donner le meilleur de moi-même« , a-t-il souligné.

Aujourd’hui, Cheikh Lo Ndoye n’est pas seulement l’un des gardiens les plus performants du championnat sénégalais, mais il est aussi un pilier incontournable de l’équipe du Jaraaf, engagée dans la lutte pour le titre de champion.