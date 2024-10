Après son revers face à la Fiorentina le week-end dernier, la Lazio Rome est repartie de l’avant sur la pelouse du Torino (2-3), ce dimanche pour la 6e journée de Serie A. Boulaye Dia est encore buteur.

Solide victoire pour la Lazio Rome. Sur la pelouse du Torino, qui était encore invaincu en Serie A depuis le début de saison, les hommes de Marco Baroni se sont difficilement imposés (2-3), dimanche, à l’occasion de la 6e journée. Bien rentrés dans le match et rapidement devant au score, les Biancocelesti ont dû composer avec la réaction d’orgueil des Granata. Fort heureusement, Tijjani Noslin a effectué une entrée en jeu fracassante.

Mattéo Guendouzi avait ouvert le score dès la 8e minute. Puis c’est à l’heure de jeu que Boulaye Dia doublait la mise (60e). Déjà auteur d’un doublé contre le Dynamo Kiev en Europa League mercredi, l’international sénégalais a marqué son 7e but de la saison. Mené 0-2, le Torino a réagi et réduit l’écart par Che Adams (67e). Noslin a finalement plié le match (89e), malgré un superbe but de Saul Coco (90e+2). Et la Lazio remonte à la 6e place.

wiwsport.com