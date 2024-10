Ce samedi 28 septembre à Oussouye, ont été bouclées les phases départementales de l’ODCAV de l’édition 2024. Le trophée a été remporté par l’ASC Cabrousse qui a battu l’ASC Hayona aux tirs au but (4-3).

Après 90 minutes très disputées mais stériles (0-0), c’est aux tirs au but (4-3) que l’ASC Cabrousse a décroché son titre de champion du département. L’importance de ce succès est d’autant plus grande pour Cabrousse qui est revenue de ses premières phases nationales avec des résultats peu favorables. Avec une victoire et deux défaites, l’équipe dirigée par Babacar Diop a été éliminée lors des phases de poule.

Il convient également de noter le triomphe de l’ASC Deggo chez les cadets. Deggo s’est encore montré supérieur en remportant la coupe en catégorie cadette. Les Rouges-Blancs se sont imposés aux tirs au but face à une équipe courageuse d’Efuilo de Calobone, sur le score de 4 buts à 3. L’équipe conserve ainsi son titre de champion départemental grâce à ce succès.

Wiwsport.com