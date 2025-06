Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a présidé ce mardi matin l’atelier de concertations nationales sur la réforme du Mouvement “Navétanes’’. Une rencontre à l’issue duquel, le monde du football amateur a soumis des recommandations que Mme Khady Diène Gaye a validées.

En début d’année, le Président de la République avait donné des instructions de mener des travaux de réforme du Mouvement des Navétanes à la suite des scènes de violence répétées dans le pays. Ainsi, depuis quelques semaines, le ministère des Sports à travers ses services a travaillé en synergie avec les acteurs du Mouvement. Des travaux qui ont découlé sur des concertations nationales, tenues ce mardi 4 mars, au Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Ayant présidé l’atelier de concertation, Madame le ministre Khady Diène Gaye a clôturé la séance par un discours empreint d’espoir pour les acteurs du Mouvement “Navétanes’’. « Cette situation appelle de notre part une introspection profonde et un diagnostic de ces véritables causes dérives pour y apporter des mesures correctives et des solutions durables afin de replacer le Mouvement Navétanes dans son rôle de catalyseur des énergies positives de notre jeunesse. Dans cette perspective, le Mouvement “Navétanes’’ devrait être plus que jamais un excellent levier de transformation sociale, orienté vers l’éducation aux valeurs civiques et citoyennes à l’image du service civique national qui contribue à façonner un modèle de citoyen respectueux des normes et valeurs de la société », a martelé Madame le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture dans son allocution de clôture.

Le ministre Khady Diène Gaye a poursuivi en insistant sur le respect du calendrier des activités du Mouvement. « À la lecture de ces recommandations, je voudrais pour ma part, insister fortement sur la prise en compte et la mise en œuvre de deux préoccupations fortes exprimées par les plus hautes autorités et fréquemment relayées par l’opinion publique : la circonscription des compétitions pendant la période des vacances scolaires et la réorientation du Mouvement “Navétanes’’ vers des activités physiques et citoyennes ainsi que des actions de développement socio-économiques », a ajouté Madame Khady Diène Gaye.

Elle conclut son allocution en assurant que ce travail issu des concertations nationales, un comité sera mis en place pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations. « Après validation des recommandations affinées par les plus hautes autorités du pays, un comité de suivi sera mis en place afin d’en assurer la mise en œuvre et une évaluation périodique ».

Les recommandations validées pour la réforme du Mouvement “Navétanes’’

Adopter la loi relative aux APS et ses textes d’application Encourager l’aménagement et la construction d’infrastructures de proximité Renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et les acteurs du Mouvement Navétanes Réglementer l’obligation de la pratique pluridisciplinaire et la prise en charge de la petite catégorie Prendre en charge le sport féminin et le handisport dans les activités du Mouvement Navétanes Promouvoir le renforcement de capacité des ressources humaines Intégrer et pratiquer les autres disciplines de la culture au niveau du règlement et des textes Développer une stratégie de communication et de vulgarisation des activités culturelles dans les navétanes Inciter les ASC à la création d’entreprise Mettre en place un programme d’éducation à la citoyenneté et à l’engagement communautaire Renforcer les opportunités de financement des ASC Renforcer la formation des cadres administratifs et techniques du Mouvement “Navétanes’’ Unifier le Mouvement “Navétanes’’

