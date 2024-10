Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine a eu lieu ce vendredi. Pour sa première dans la compétition, Galatasaray d’Hapsatou Malado Diallo aura fort à faire face dans son groupe A.

Les seize clubs engagés en Ligue des Champions féminine pour cette saison 2024-2025 connaissent, depuis ce vendredi, leurs adversaires en phase de groupes, après le tirage au sort qui s’est déroulé à Nyon (Suisse). Pour la première fois, une équipe de Turquie sera présente en phase finale de la compétition. Il s’agit de Galatasaray, qualifié après son exploit aux barrages face aux Tchèques du Slavia Prague.

Mais les partenaires d’Hapsatou Malado Diallo, l’attaquante sénégalaise de 19 ans qui a joué un rôle clé dans cette qualification historique, auront très, très fort à faire dès le premier tour. Dans le groupe A, elles affronteront le recordman de la compétition, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais, puis Wolfsburg, vainqueur en 2013 et 2014 et finaliste à cinq reprises (2016, 2018, 2020, 2023), et, enfin, l’AS Roma.

⚽ LDC Féminine 2024-2025 : Hapsatou Malado Diallo et Galatasaray connaissent leurs adversaires ! 👀⭐ #wiwsport 🇫🇷 Olympique Lyonnais

🇩🇪 Wolfsburg

🇮🇹 AS Roma

🇹🇷 GALATASARAY pic.twitter.com/m4cpmZapuO — wiwsport (@wiwsport) September 27, 2024

Le FC Barcelone épargné

Dans les autres poules, on retrouvera le duel entre Chelsea et le Real Madrid, qui s’étaient déjà affrontés la saison dernière. Anglaises et Espagnoles seront dans le groupe B avec le FC Twente et le Celtic Glasgow. Le Bayern Munich, Arsenal, la Juventus et Vålerenga logent, eux, dans la poule C, alors que le double tenant du titre, le FC Barcelone, a eu un tirage plutôt clément avec Manchester City, Sankt Pölten et Hammarby.

