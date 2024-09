Après s’être imposé devant le Racing FC Union Luxembourg et le BIIK Shymkent lors du tour précédent, Galatasaray a réalisé la prouesse d’éliminer le Slavia Prague ce mercredi en République tchèque en barrage retour de la Ligue des Champions féminine (2-1, 2-2 à l’aller). Hapsatou Malado Diallo et ses partenaires verront la phase finale pour la première fois de l’histoire.

Presque une semaine après avoir concédé nul frustrant à İstanbul (2-2), alors qu’il menait 2-0 jusqu’au dernier quart d’heure de jeu, Galatasaray a créé l’énorme exploit de s’imposer à Prague, face au Slavia, ce mercredi (2-1), avec la présence d’Hapsatou Malado Diallo, éliminant du coup une équipe présente lors des deux dernières éditions et se qualifiant pour la première fois depuis son existence en phase finale de la Ligue des Champions. Et c’est largement mérité.

Ce 25 septembre 2024 restera donc une date historique non seulement pour Galatasaray mais aussi pour le football féminin turc, qui n’a jamais éteint ce stade dans cette compétition. Fortes de leur superbes performances au tour précédent face au Racing FC Union Luxembourg (4-1) et le BIIK Shymkent (5-0), les partenaires de l’attaquante sénégalaise Malado Diallo ont remis cela en barrage retour, dans l’enceinte d’Edén Arena, avec 4000 spectateurs prêts à pousser le Slavia.

Galatasaray, c’est renversant

Dominées avec le ballon en première période, ce qui semblait totalement normal, les partenaires d’Ebru Topçu se sont logiquement retrouvées mener au score suite à un but contre son camp d’Eda Karatas (31e). Mais par la suite, elles ont réalisé un second acte solide puis des prolongations parfaites pour venir à bout du Slavia. Alors qu’Arzu Karabulut a égalisé (1-1, 50e), Nazlican Parlak a inscrit le but de la qualification (100e), peu après son entrée en à la place de Malado Diallo.

