Pathé Ciss, Abdallah Sima, Nicolas Jackson… Plusieurs footballeurs sénégalais ont brillé dans les Championnats étrangers la semaine dernière. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-2-3-1.

LANDING BADJI fait le show

Comme lors de la victoire face à Al-Sadd (3-1) le week-end dernier, le portier de 21 ans a été performant contre Al-Shahaniya ce samedi. Masqué par son défenseur sur l’ouverture du score adverse et impuissant sur un penalty frappé fort par Pelle van Amersfoort, l’ancien de l’AS Pikine a tout de même été déterminant avant et après avoir concédé ces deux buts. À l’image d’un bel arrêt en début de match, il a maintenu à flot Umm-Salal, avec d’autres interventions. Utile jeu au pied, sa belle relance a emmené le 2-2 des siens, finalement victorieux 4-2 dans ce match afin de remonter à la troisième marche du podium de la Stars League (D1 qatarie).

MAMADOU THIERNO BARRY impressionnant

Un très gros match avec le Tromsø IL pour le défenseur de 19 ans, face à Sandefjord, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée d’Eliteserien (D1 norvégienne). L’ancien pensionnaire de l’Académie Mawade Wade de Saint-Louis a marqué son premier but en professionnel sur une très belle tête à la suite d’un corner de Kent-Are Antonsen. En plus d’être décisif sur le plan offensif, Barry a fait son travail défensivement, avec beaucoup de solidité dans les duels et des interventions autoritaires. Et Tromsø, victorieux 3-0, fait un grand pas vers le maintien.

FALLOU FALL décisif

Un autre jeune défenseur sénégalais qui a délivré une belle performance en Eliteserien ce dimanche, c’est celui de Fredrikstad. Blessé, le joueur de 20 ans, prêté par le Stade de Reims, n’aura passé que 36 minutes sur la pelouse face au Viking FK. Mais cela lui a suffi pour marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs, avec une ouverture du score dès la 14e minute qui a propulsé Fredrikstad vers une victoire 3-2 et une belle sixième place du classement.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE rassurant

Pour son tout premier match sous les couleurs du Stade Brestois, le défenseur de 22 ans a prouvé à son entraîneur Éric Roy qu’il pouvait bien compter sur lui en cas de besoin. Titularisé pour la réception de Toulouse, dimanche, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, le joueur prêté par l’ESTAC Troyes a été précieux sur plusieurs situations, à l’image de son tacle autoritaire sur Zakaria Aboukhlal en fin de première période. Précis dans la relance et solide dans les duels, sa performance permet en partie à Brest de l’emporter (2-0) pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 et remonter à la 11e place.

EL HADJI MALICK DIOUF inévitable

Semaine parfaite pour le néo-international sénégalais de 19 ans et le Slavia Prague. Le piston gauche a encore laissé une excellente impression, mardi dernier, sur la pelouse du FK Mladá Boleslav (0-2). Non seulement, il marque son 4e but de la saison sur ce match mais il réalise aussi une belle partie sur son côté : une grosse activité pour apporter des solutions et se créer des situations dangereuses. Et s’il n’a pas marqué lors du choc remporté face au FC Viktoria Plzeň samedi (3-0), il est à l’origine de l’ouverture du score, avec une frappe repoussée par le gardien et qui a ensuite profité à Jan Boril. Leaders du Championnat tchèque, Malick et le Slavia sont en grande forme avant d’attaquer l’Europa League.

PATHE CISS impeccable

Plus titulaire avec le Rayo Vallecano depuis la deuxième journée de LaLiga sur la pelouse de Getafe, le milieu de terrain de 30 ans a retrouvé une place dans le onze de départ d’Iñigo Pérez pour la réception de l’Atlético Madrid ce dimanche. Et ce n’est pas pour rien qu’il a joué 90 minutes dans ce match, ce qui est rare avec lui au Rayo. Les pensionnaires de Vallecas ont failli l’emporter (1-1), et leur milieu de terrain sénégalais n’est pas étranger dans leur prestation. L’ancien joueur de la Fuenlabrada a tout simplement été excellent dans l’entrejeu face aux Colchoneros. Omniprésent, Pathé Ciss a récupéré plusieurs bons ballons, dont celui qui emmène l’ouverture du score de son équipe. Puissant dans les duels, inspiré dans les passes, il a posé d’énormes soucis à Koke et ses partenaires.

PAPE DEMBA DIOP enchaîne

Une nouvelle copie très propre avec Zulte Waregem pour le milieu de terrain de 21 ans. Buteur le week-end dernier lors de la victoire 3-1 contre le KAS Eupen, l’ancien pensionnaire de Diambars a récidivé face au RFC Liège, pour une nouvelle victoire 3-1 du Essevee. Mais pas seulement son but, l’ancien international U20 a été d’une grande justesse technique et de générosité pour servir ses partenaires et les mettre dans de bonnes situations. De plus, il n’a pas rechigné dans son travail défensif et a été auteur de bons tacles.

ABDALLAH SIMA impactant

Titularisé avec le Stade Brestois, jeudi, pour sa première en phase finale de Ligue des Champions, celui qui a souvent brillé en Coupe d’Europe n’a pas manqué son baptême du feu en C1, tout comme son équipe d’ailleurs. Il s’est arraché dans la surface de Sturm Graz à la 56e minute pour marquer le but d’une victoire historique des Ty’ Zefs au Stade du Roudourou (Guingamp, 2-1). Il fait énormément d’efforts sur l’attaque brestoise, comme contre Toulouse, ce dimanche en Championnat, où il a eu son impact en sortie de banc avec une passe décisive sur le but de la victoire (2-0) pour Romain Faivre.

ILIMAN NDIAYE buteur

Contre Leicester City ce samedi, l’attaquant de 24 ans peut bien se sentir frustrer par le résultat (1-1), mais il n’a pas à rougir de son match, bien au contraire. Dès les premières minutes, il fait un bon travail sur le côté gauche et réalise un excellent centre du pied gauche pour Jesper Lindstrøm, mais le Danois manque le cadre sur sa volée. Parfaitement servi par Ashley Young sur une action qu’il a initiée, l’ancien joueur de l’OM se jouait de la défense des Foxes pour aller inscrire, frappe croisée et poteau rentrant, son premier but en Premier League, synonyme d’ouverture du score pour Everton. Omniprésent par ailleurs, jamais maladroit balle au pied, il a multiplié les bonnes actions, au service de ses partenaires. Mais les Toffees, derniers de Premier League, continuent sans gagner.

SADIO MANE généreux

À défaut de ne marquer son premier but de la saison, l’attaquant de 32 ans participe activement au jeu d’Al-Nassr, comme lors de la large victoire vendredi sur le terrain d’Al-Ettifaq (0-3). Moins en réussite en Ligue des Champions d’Asie quelques jours plutôt face à Al-Shorta (1-1), l’ancien joueur de Liverpool a été très bon en Championnat. Constamment dangereux dans son couloir, il est double passeur décisif pour Salem Alnajdi et Anderson Talisca.

NICOLAS JACKSON clinique

Si certains doutaient de sa capacité à mener à bien la pointe de l’attaque de Chelsea, sa performance samedi sur la pelouse de West Ham United, où les Blues se sont imposés 3-0, a probablement dû les rassurer. L’attaquant sénégalais de 23 ans a été indéniablement l’homme du match au London Stadium. Avec beaucoup de talent et de finesse dans ses actions, Jackson a ouvert le score dès la 4e minute et inscrit un doublé peu après le premier quart d’heure (18e), ses 3e et 4e but de la saison en Premier League. Passeur décisif pour Cole Palmer sur le troisième but, il guide Chelsea à une deuxième victoire de rang et à la 4e place de Premier League (47e). De quoi mettre d’accord John Obi Mikel ? Il se peut.

👥⚽️ Voici l'équipe type des Sénégalais de la semaine ! 🦁🇸🇳 🤔 Un autre Lion vous a-t-il impressionné ? ➕https://t.co/CpXOnqlHHQ pic.twitter.com/QFv2f6DPAp — wiwsport (@wiwsport) September 23, 2024

