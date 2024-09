Auteur d’un but historique pour le Stade Brestois face à Sturm Graz, Abdallah Sima semble irrésistible en Coupes d’Europe et l’a encore prouvé pour sa première en phase finale de Ligue des Champions.

Le Stade Brestois, très beau troisième de Ligue 1 la saison dernière, ne pouvait pas rêver d’une meilleure entame de sa première aventure européenne. Pour son tout premier match en Coupe d’Europe, jeudi 19 septembre à l’occasion de la première journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des Champions, le club breton s’est en effet imposé face au champion d’Autriche en titre, le Sturm Graz (2-1), au Stade de Roudourou, à Guingamp. Une victoire historique acquise grâce, bien évidemment, à un but d’Abdallah Sima en seconde période.

En se retournant pour envoyer une reprise de volée parfaite dans les cages de Kjell Scherpen à la 56e minute de jeu, l’attaquant sénégalais a choisi son meilleur joueur pour marquer non seulement son tout premier but avec le Stade Brestois mais aussi le premier dès son premier match de Ligue des Champions. Mais alors, comment pouvait-il en être autrement ? Du Glasgow Rangers en passant par le Slavia Prague jusqu’à son arrivée en Bretagne, le joueur de 23 ans a souvent été un élément providentiel pour ses différentes équipes en Coupe d’Europe.

