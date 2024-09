Annoncé douteux, Lamine Camara sera bel et bien présent avec l’AS Monaco pour la réception du FC Barcelone ce jeudi soir (19h00 GMT).

Lamine Camara ne manquera pas sa première opportunité de découvrir la Ligue des Champions. Touché à la tête face à Auxerre le week-end dernier, le jeune milieu de terrain sénégalais était annoncé incertain pour le premier match de la saison en C1 pour l’ASM, qui accueille le FC Barcelone ce soir à partir de 19h00 GMT, au Stade Louis-II.

Mais l’ancien Messin sera bien de la partie puisqu’il est titulaire dans l’entrejeu monégasque, aux côtés de son binôme et capitaine Deniz Zakaria. Troisième de Ligue 1 avec trois victoires et un nul en quatre journées, l’AS Monaco veut poursuivre son bon début de saison et espère une victoire contre le Barça, qu’il avait battu 3-0 en pré-saison.

wiwsport.com