Du 11 mai au 22 juin 2024, le monde de l’esport au Sénégal a été en effervescence avec le Gaming Tour, une initiative novatrice de SENGAMES, l’association sénégalaise des Gamers.

En partenariat avec le réseau des alliances et instituts français du Sénégal, Teranga Tech Hub ainsi que AMZI Group, fournisseur de matériel informatique et gaming, cette tournée s’est effectuée dans quatre villes majeures du Sénégal et de la Gambie. Les passionnés de jeux vidéo ont eu l’opportunité de s’affronter sur des titres populaires tels que EA FC 24, EFootball, Tekken, Mortal Kombat et COD Mobile.

Le Gaming Tour a mobilisé près de 600 gamers venus de Ziguinchor, Gambie, Kaolack, Saint-Louis et Dakar, qui a été l’étape finale de cette compétition palpitante. À chaque étape, les compétiteurs ont montré un niveau de jeu exceptionnel, créant une ambiance électrique et suscitant l’admiration des spectateurs. Ce rassemblement n’a pas seulement mis en lumière le talent des joueurs locaux, mais il a également renforcé les liens entre les communautés de gamers de différentes régions.

Plusieurs champions se sont distingués au cours de cette tournée nationale, démontrant leur maîtrise des divers jeux présentés. Pour récompenser leurs performances impressionnantes, une somme globale de 1.000.000 francs CFA sera distribuée aux vainqueurs des différents tournois. Cet événement a non seulement célébré le talent et la passion des joueurs, mais a également jeté les bases d’un avenir prometteur pour l’esport au Sénégal et en Gambie.

