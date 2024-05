Son retour en équipe nationale est annoncé alors qu’il n’a pas encore signé de contrat. Ngalla Sylla qui a accordé une interview à wiwsport ce mardi a apporté des précisions sur les rumeurs concernant ses discussions avec la fédération de football (FSF).

Ngalla Sylla n’est plus lié avec la Fédération Royale Marocaine de Football. Le technicien sénégalais est de retour au Sénégal. Alors que l’équipe nationale de Beach Soccer est sans sélectionneur depuis son retour de la Coupe du Monde, Ngalla Sylla qui est l’artisan des sacres d’affilée de cette discipline sur le plan continental, est annoncé avec insistance sur le banc des Lions. S’il ne reste plus qu’une signature, il dit préférer attendre cet acte très important pour la suite.

« C’est juste des échanges avec le directeur technique et le président de la fédération. Ils ne sont pas actuellement au Sénégal. L’un est au Maroc pour une formation et l’autre au congrès de la FIFA à Thaïlande. Moi, je reste à l’écoute. On continue à échanger sur les messages whattsap mais rien n’est encore signé. Il y a des discussions très avancées, je ne vous le cache pas. Mais tant qu’on n’a pas encore signé, rien n’est officiel » a-t-il précisé ce jeudi au micro de wiwsport tout en informant d’un prochain voyage professionnel pour choisir sa destination future.

Il fait taire ainsi les rumeurs. « Jusqu’à présent, je n’ai pas signé avec le Sénégal ou un autre pays. Même l’Arabie Saoudite qu’on annonce, c’est juste des discussions mais il n’y a rien d’officiel. J’ai juste eu des discussions avec un membre de la fédération qui m’a contacté pour me dire qu’eux ont besoin de moi » déclare-t-il.

Sur le banc du Sénégal pendant 6 ans (2015-2021), Ngalla Sylla n’a jamais eu ce fameux papier entre les mains pour le signer. Le technicien révèle qu’il n’a jamais eu de contrat avec la FSF. Tout le contraire de sa situation administrative au Maroc qu’il a quitté après une rupture de contrat finalement négociée à l’amiable par les Marocains. « S’ils (les fédéraux) me donnent un contrat je vais le lire. Est-ce que les entraineurs ont des contrats ? Quand j’étais ici, on n’a jamais signé, c’était juste des contrats moraux. On avait des piges. Maintenant, j’ai vu qu’il y a des contrats pour les entraineurs. On verra. »

« Rien ne bloque les discussions. Ils ne sont pas là. Je reste à l’écoute. Je peux signer aujourd’hui, demain ou après » précise-t-il pour conclure.

