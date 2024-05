Arial Mendy, Habib Diarra, Nicolas Jackson… Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers au cours de la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-4-2.

EDOUARD MENDY déterminant

Al-Ahli a pu compter sur son gardien sénégalais pour remporter, ce samedi contre Al-Shabab (2-1), une victoire importante dans la course à la Ligue des Champions asiatique. D’abord battu par Carrasco, l’ancien joueur de Chelsea a ensuite sorti trois arrêts déterminants qui ont essentiellement parmi au club Royal de renverser le score. À trois journées de la fin, Al-Ahli, 3e de Saudi Pro League, compte six points d’avance sur le quatrième Al-Taawoun, et la C1 asiatique semble presque acquise.

MAMADOU SANE finit solidement

Titulaire contre l’Anorthosis Famagouste samedi pour la dernière de la saison de l’Aris Limassol, le latéral droit de 19 ans a réalisé une solide prestation lors de la victoire 4-0 des siens dans le Championnat chypriote. Son compatriote Yannick Gomis a été décisif offensivement en marquant l’un des buts de l’Aris Limassol, et Sané s’est bien comporté défensivement en étant solide dans les duels et sur ses interventions. Il s’est aussi montré appliqué sur ses centres.

MAMADOU MBODJI infranchissable

En Première Division israélienne, le Hapoel Hadera a assuré son maintien en allant s’imposer 2-1 sur la pelouse du Maccabi Netanya ce samedi. Une victoire qui a été l’œuvre d’une solide défense emmenée par Mamadou Mbodji. Imbattable dans les duels, le Sénégalais de 31 ans a tout repoussé ce qui lui arrivait dans ce match.

PAPY DJILOBODJI incontournable

En battant 6-1 l’Adana Demirspor dans le Championnat de Turquie ce dimanche, Gaziantep est sorti de la zone de relégation à deux journées de la fin. Et une fois n’est pas coutume, les hommes de Selçuk Inan ont encore pu compter sur leur capitaine et défenseur sénégalais de 35 ans. Buteur contre Antalyaspor la semaine dernière, Djilo a encore marqué lors de cette rencontre face à Demirspor, lui qui a été infranchissable défensivement.

ARIAL MENDY s’applique

L’ancien arrière gauche de Diambars est en grande forme depuis quelques rencontres. Il a confirmé lors de la victoire de Grenoble contre Ajaccio vendredi (2-1). Mendy a fait preuve de beaucoup de générosité dans les efforts. Intraitable défensivement, il est passeur décisif sur l‘ouverture du score des Grenoblois qui, classés dans le ventre mou de Ligue 2, finissent bien la saison.

ASSANE DIOUSSE, joueur d’élite

De retour comme titulaire vendredi contre Amiens après trois matchs d’affilée débuter sur le banc, l’ancien joueur de Saint-Etienne a eu une bonne partition dans ce nul 0-0 synonyme de montée en Ligue 2 pour l’AJ Auxerre. Il a été impactant dans l’entrejeu, avec énormément de solidité dans les duels et beaucoup de créativité sur ses passes.

HABIB DIARRA carbure

A l’image de son équipe Strasbourg, le milieu de terrain de 20 ans est monté en puissance lors de la victoire renversante face à Metz ce dimanche (2-1) en Ligue 1. Il a affiché un gros volume de jeu dans son rôle de milieu relayeur. Metz a souvent mis une grosse pression mais le néo international sénégalais a tout su gérer. Il a aussi été d’un grand apport dans la construction, avec ses passes bien senties.

Bodø/Glimt n’effraie pas PAPE HABIB GUEYE

L’attaquant de 24 ans n’a pu éviter une défaite à Kristiansund face à Bodo/Glimt (2-4) ce dimanche. Pour autant, il a fait beaucoup de mal au leader d’Eliteserien. Il a inscrit un doublé dans ce match, dont un but synonyme de 2-2 à la 84e minute qui aurait pu permettre au promu d‘accrocher le nul. Il est bien dans son assiette depuis son retour en Norvège.

CHERIF NDIAYE s’est régalé

Le meilleur joueur sénégalais du mois de Mai pour les internautes de Wiwsport a justifié son titre. Chérif Ndiaye a encore brillé avec l’Etoile Rouge de Belgrade ce dimanche lors de la victoire 3-2 face au FK Radnički 1923. Son premier but est typiquement l’œuvre d’un joueur en pleine confiance : une délicieuse talonnade suivie d’une joli coup de tête pour atteindre la barre des 20 buts cette saison.

NICOLAS JACKSON égal à lui-même

Comme à son habitude, l’attaquant de Chelsea est passé de l’enfer au paradis. Longtemps dans le dur, à l’image de toute son équipe face à Nottingham Forest ce samedi, l’ancien joueur de Villarreal a fini la rencontre en héros. Il a marqué le but de la victoire 3-2 qui permet aux Blues de Chelsea, 7es, de revenir à hauteur de la 6e place de Premier League et d’entretenir leurs chances de se qualifier pour l’Europa League. Décisif.

MOHAMET LAMINE CORREA insaisissable

Il a certes commis une erreur sur une perte de balle qui pouvait être fatale à son équipe, mais en fin de compte, une grosse prestation ce samedi pour l’ailier gauche de Metta face à Jelgava. Dribbles, passes, buts, tout a réussi à l’ancien joueur de l’AS Pikine qui a permis à son équipe de s’imposer 3-0. Correa a inscrit un doublé pour atteindre les 6 buts en 12 matchs dans le Championnat letton cette saison.

