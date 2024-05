L’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade s’est largement imposé face à Idrissa Gueye et Sadio Mané. Il est votre septième Joueur du Mois.

La concurrence était très forte. Avec Idrissa Gana Gueye, auteur de grosses performances qui ont largement contribué au maintien d’Everton en Premier League, et Sadio Mané, auteur d’un mois d’Avril prolifique, Chérif Ndiaye avait de quoi redouter une « défaite » comme face Seny Dieng et Mikayil Faye le mois dernier. Mais finalement, il a nettement raflé les votes de nos internautes, qui l’ont élu meilleur joueur sénégalais du Mois d’Avril.

Un titre bien mérité pour l’ancien joueur de l’Adana Demirspor et de Goztepe. Cherif Ndiaye a confirmé qu’il est bien dans un bon moment. Il a marqué trois buts en quatre matchs pendant le mois d’avril. Des réalisations importantes qui avaient permis au club de Belgrade de poursuivre son aventure en Coupe de Serbie et d’accroître son avance dans le Championnat. Avec 70% des votes, il devance Idrissa Gueye (19%) et Sadio Mané (12%).

wiwsport.com