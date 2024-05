C’est la dernière journée de la conférence Sahara ce dimanche à Dakar Arena. Trois équipes sont à l’assaut du 2e ticket qualificatif pour la phase finale dont l’AS Douanes. Les deux matchs au programme seront donc des batailles à ne surtout pas perdre.

Après 5 journées disputées, l’APR, l’AS Douanes et l’US Monastir qui occupent respectivement la 2e, 3e et 4e place du classement ont toutes 2 victoires et 3 défaites. Personne ne pourrait prédire l’heureux vainqueur du 2e billet pour Kigali avant les coups d’envoi de ces matchs : US Monastir vs Rivers Hoopers à 14h00 et AS Doaunes vs APR à 17h30.

Avec une 3e défaite concédée hier, l’AS Douanes est dos au mur. Et devra surtout battre son adversaire du jour ou au pire des cas ne pas perdre avec un gros écart pour ne pas laisser filer US Monastir comme meilleure 3e. Une victoire aujourd’hui feraient des Gabelous, le vainqueur direct du 2e ticket. Alors qu’une défaite et une victoire Monastir devra faire sortir la calculatrice pour déterminer la meilleure équipe classée 3e des conférences entre Bangui Sporting Club et l’équipe classée 3e de la conférence Sahara.

Le classement actuel est le suivant :

1er – Rivers Hoopers, 9 points +39

2e – APR, 7 pts -14

3e – AS Douanes 7 pts -24

4e US Monastir 7 pts -1

L’APR affaiblie !

Lors de sa troisième défaite hier, l’Armée Patriotique Rwandaise a perdu deux joueurs clés de son effectif. Obadiah Noel et Adonis Filer ont quitté le terrain sur blessure. Si le premier cité peut revenir dans la compétition aujourd’hui, il est difficile d’en dire autant pour Filer qui a quitté le parquet en pleurs. Il a subi un examen médical.

