L’AS Douanes a évincé Rivers Hoopers (56-54) dans un fin de match qui s’est disputé âprement jusqu’à la dernière seconde. Il n’est certes pas le meilleur marqueur de la partie mais son nom restera à jamais lié à cette rencontre. Mike Fofana, le buzzer-beater de la rencontre, est le pari gagnant du coach Pabi.

C’est une toute première défaite de Rivers Hoopers. Et les KingsMen peuvent regretter ce changement de l’AS Douanes à 4 secondes de la fin. Mike Fofana a inscrit le dernier panier de la partie, évitant la défaite ou la prolongation et évinçant la bande à Will Perry (17 points), difficile à battre dans une fin de match compliqué.

Un panier à 2 points qui porte son compteur à 6 unités de plus aux 56 réussis par l’AS Douanes ce soir. Décisif pour siffler la victoire des Gabelous mais aussi un 2-2 important pour la course au ticket pour Kigali.

« C’était exactement le jeu. [Coach Gueye] Il l’a dessiné pour que je pose l’écran, attrape et tire, et j’ai juste fait le jeu », a déclaré Mike Fofana au micro de la BAL. « C’est facilement le plus gros coup de ma carrière. C’est mon premier match sans rendez-vous. Je n’oublierai jamais celui-là». Un panier mémorable qui a mis les supporters à Dakar Arena dans tous leurs états.

« [Coach Gueye] Il a cru en moi. J’étais sur le banc pendant les quatre dernières minutes du match et il m’a appelé. Je m’en suis sorti» a déclaré l’ailier de 26 ans.

La conférence Sahara prendra fin ce week-end avec les matchs du samedi et dimanche à Dakar Arena.

