L’AS Douanes grâce au panier de Mike Fofana au buzzer a arraché la victoire ce jeudi face à Rivers Hoopers. Elle inflige la première défaite à l’équipe nigériane.

Les Gabelous ont cru à la victoire jusqu’à la dernière seconde. Malgré un arbitrage vivement contesté à la fin du match, les Gabelous ont tenu bon pour remporter un match décisif pour la suite de la compétition.

Il a fallu attendre 2 minutes de jeu pour voir le premier panier de l’AS Douanes. Adama Diakhite rectifiait son tir pour lancer l’AS Douanes (2-1). Les Gabelous seront dans le feu de l’action après 5 minutes avec un (5-0) avec le duo Boissy et Harouna dans leurs œuvres qui remettent les pendules à l’heure. Le tir primé de Akec force le banc nigérian à prendre le temps mort (10-3). L’AS Douanes réussit à bien défendre durant les minutes suivantes mais l’adresse n’est pas au rendez-vous. Akec et Diakhite vont finalement réussir leurs paniers en fin de quart temps. L’AS Douanes mène (14-5). Muselé depuis le début de la partie, Will Perry retrouve la main et réussit 8 points. Avec Olisemeka, ils réussissent à réduire l’écart après 5 minutes joués 20 -23. N’empêche les Gabelous vont garder la même intensité et agressivité dans le match. À la pause, l’AS Douanes mène toujours (26-33).

Au retour des vestiaires, l’AS Douanes sera méconnaissable. Le manque d’adresse va encore les pénaliser sur ce quart temps où ils ne réussissent que 7 points. À deux minutes de la fin, Rivers égalise et mène devant (37-36). À la dernière seconde Jean Boissy réduit l’écart (40-41). C’est le mano-mano pour le dernier round. Les deux équipes ne se lâcheront pas. À 4 minutes d la fin, l’AS Douanes talonne toujours Rivers Hoopers (48-47). Un tir primé de Abdoulaye Harouna la fera passer devant (50-48). Galvanisés par le public, l’AS Douanes enchaîne (52-48) à moins de 2 minutes de la fin.

Ces petites minutes vont durer une éternité pour les supporters venus massivement. Rivers Hoopers va miser sur l’expérience et l’adresse de Will Perry pour grignoter des points. Une gestion du money-time catastrophique pour les deux équipes alors que c’est l’incompréhension totale sur sur les décisions arbitrales. L’AS Douanes écope de deux fautes techniques en fin de match. N’empêche, Mike Fofana ne lâchera rien filer pour inscrire le dernier panier de la partie (56-54) alors qu’il effectuait son retour sur le parquet à 4 secondes de la fin.

Il reste encore deux journées à jouer dans cette conférence Sahara. La course pour la qualification est complétement relancée avec la victoire de Monastir et la défaite de Rivers Hoopers. L’AS Douanes peut oser revers de Kigali. Rien n’est encore perdu finalement pour les Gabelous avec deux victoires et deux défaites.

wiwsport.com