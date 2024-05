Après avoir obtenu le point du nul (1-1, 22ᵉ j.) contre l’AJEL de Rufisque, dimanche passé, l’ASC HLM de Dakar choisi comme club du week-end par la rédaction de wiwsport a tenu hier sa première séance d’entraînement au stade municipal des HLM pour préparer sa prochaine sortie contre Wallidaan. Dans une interview avec wiwsport, le coach de l’ASC HLM a parlé des objectifs du club et de ses performances, dont la deuxième partie de saison exceptionnelle avec 5 victoires et 4 matchs nuls.

ASC HLM Dakar, 4ᵉ de Ligue 2 avec 35 points, quel est le secret de cette bonne dynamique ?

Cela signifie que nous travaillons dur, moi-même et toute l’équipe. Je tiens à remercier tout le monde, en particulier notre président, qui a toujours veillé à nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes dans une bonne dynamique et il est crucial que chacun reste concentré et continue sur cette lancée. Nous avons encore quatre finales à disputer, donc nous devons rester très concentrés et nous concentrer sur notre objectif, en essayant de jouer chaque match à fond pour espérer les remporter.

La défaite contre Demba Diop a-t-elle été un déclic ?

Chaque match nous apporte des enseignements. À la fin de chaque rencontre, nous devons analyser ce que nous avons bien fait, ce que nous avons mal fait et ce qui n’a pas fonctionné. Cela nous permettra de nous améliorer. Il est important de se remettre en question à chaque fois et de travailler dur. La répétition des séances d’entraînement est une bonne méthode que nous utilisons souvent.

Prochain match contre Wallydan, comment comptez-vous l’aborder ?

Ce sera un match décisif pour la montée et le titre pour les deux équipes. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce match. Wallydan occupe actuellement la troisième place et nous sommes quatrièmes. C’est un duel entre deux équipes du haut du tableau, donc nous devons être très prudents et respecter notre adversaire. Nous avons un grand respect pour eux en raison de leur position, mais aussi parce qu’ils ont un excellent entraîneur, qui est un ami à moi. Ce sera un match palpitant et nous espérons le jouer devant un public nombreux, comme nos supporters nous ont habitués.

Un mot sur votre groupe, qu’est-ce qui explique votre constance ?

Nous travaillons toujours ensemble et c’est ce qui fait notre force. Les joueurs sont comme mes fils. Nous jouons, nous rigolons ensemble et cela crée une relation de confiance qui nous permet de tirer le meilleur de chacun. Nous ne cessons jamais de pousser nos joueurs à s’améliorer. Ils sont compétitifs et aspirent à progresser, à obtenir de bons contrats et à jouer en sélection nationale, entre autres. Pour moi, c’est cela le travail : pousser les jeunes à se dépasser. Mon engagement, c’est le travail, et j’essaie de leur inculquer ces valeurs, car nous savons tous que le travail acharné finit toujours par payer. Donc, je pense que c’est ce qui explique notre constance.

Papis Badiane, meilleur buteur de Ligue 2 ?

Papis est un bosseur, un vrai travailleur. Il travaille avec son préparateur physique et met tout en œuvre pour réussir. Nous devons tout faire pour l’aider à marquer plus de buts. Il est resté deux journées sans marquer, mais nous espérons qu’il se réveillera bientôt. Nous envisageons de le reposer lors de notre prochain match de coupe, mais il pourrait également jouer. Nous verrons de toute façon ce qui sera le mieux pour lui.

Votre objectif, le titre ou la montée ?

Notre objectif dépend de nos joueurs. Dès que nous avons assuré notre maintien, j’ai parlé à mes joueurs et je leur ai fait savoir que c’était à eux de décider de ce qu’ils voulaient et que nous les soutiendrons. Oui, notre priorité numéro un était de maintenir l’équipe, comme l’avaient souhaité nos dirigeants. On m’a confié cette tâche. Le plus important pour moi était que nous jouons sans la pression de la descente ou de la montée. Nous avons commencé par assurer le maintien, et tout ce qui viendra ensuite sera un bonus.

