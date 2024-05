Le club d’Abdou Diallo, Al-Arabi, a accueilli et éliminé Al-Sailiya ce lundi en huitiéme de finale de la Coupe d’Émir, par 2 buts à 1. Un succès qui permet à Al-Arabi de confirmer son billet pour le tour suivant.

Al-Arabi s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Émir en battant Al-Sailiya, qui avait pourtant mené par 1 but à 0, à la 50e minute de jeu. Une joie de courte durée, car le défenseur sénégalais, Abdou Diallo, a permis à son équipe de remettre les choses à l’ordre en inscrivant un but à la 52′ minute (1-1).

Peu de temps après l’égalisation, les deux équipes ont poursuivi leur offensive afin d’obtenir la qualification pour le tour suivant. Cependant, A.Diallo et ses partenaires ont adopté une approche plus pragmatique lors de cette rencontre, où ils ont réussi à trouver la faille grâce à l’intermédiare du Brésilien Rafinha, l’ancien joueur du Barça, à la 65′ (2-1). Le score ne changera plus et Al-Arabi aura l’opportunité de continuer l’aventure de cette Coupe d’Émir. Il s’agit du deuxième but d’Abdou Diallo en 23 matchs sur toutes les compétitions.

Wiwsport.com