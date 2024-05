L’AS Douanes va tenter de décrocher sa première victoire de la BAL ce dimanche. Les Gabelous seront à l’assaut de l’US Monastir. Ibrahima Thomas qui a joué pour le club tunisien est optimiste pour remporter ce duel.

A 37 ans, Ibrahima Thomas enchaine une deuxième saison avec la ligue africaine de basketball. Dans l’effectif de l’AS Douanes cette saison, il affrontera ce dimanche son ancien club, l’US Monastir de la Tunisie. Des retrouvailles très attendues par le public. En effet, les Gabelous avaient infligé une lourde défaite à Monastir la saison passée alors que le champion de l’édition 2022 avait aussi éliminé la bande à Alkaly Ndour lors de la saison inaugurale.

Ce dimanche à 17h30, les deux équipes vont à nouveau se retrouver. Et pour Ibrahima Thomas, ce sera l’occasion pour l’AS Douanes de rectifier le tir. « On a un aperçu de APR et Monastir qui ont joué. On va faire les réglages nécessaires » a déclaré Ibrahima Thomas en zone mixte.

Ce deuxième match sera un duel âprement disputé prédit il tout en espérant une victoire. « C’est une équipe (US Monastir) qui joue ensemble depuis 6 ans. J’ai joué avec eux l’année passée, on va essayer de rester solide et de maximiser nos chances. C’est sur que ce sera une finale. Ce sera un match extrêmement dur. On aura besoin du public pour venir nous soutenir. Je suis sur et certain qu’avec le staff technique on fera les corrections nécessaires et on va gagner ».

