Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, la nouvelle ministre des sports s’est adressé à ses collaborateurs au département des sports. Khady Diène Gaye de leur demander de respecter les directives du Président de la République notamment le suivi de sa note aux fonctionnaires agents de l’administration.

« Nul besoin de vous rappeler qu’en dehors de mes qualités de technocrate, je suis aussi une militante politique. Et c’est à travers cette coalition-là (Diomaye Président) que j’ai pu accéder à ce poste ministériel en plus de mes qualités de technocrate » a déclaré madame la ministre des sports, de la jeunesse et de la culture qui a pris fonction ce vendredi. Khady Diene Gueye compte mettre en œuvre la politique sectorielle du chef de l’Etat en mettant en pratique le programme bien réfléchi du parti ou elle militait. « Dans ce projet de société de la coalition Diomaye Président, nous avions eu à élaborer un programme pour le secteur du sport. Et après des études-diagnostic, nous avons proposé des solutions que nous comptons mettre en œuvre dans un délai court, moyen et long terme ».

Pour avoir travaillé dans l’établissement de nombreuses années, les agents du ministère des sports lui ont souhaité un bon retour à la maison. Occasion saisie pour Khady Diène Gaye, de parler de cette lettre du Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye à l’endroit des fonctionnaires et agents de l’administration.

« Au personnel du département je vous demande de faire siennes les directives de son Excellence Monsieur le Président de la République contenues dans la lettre N° 807/PR/SP du 08 avril 2024 adressée aux fonctionnaires et agents de l’administration. Je cite : Je vous invite…à incarner pleinement les principes de Jub, Jubal, Jubanti, Que la droiture, la probité et l’exemplarité commande chacun de vos actes. Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun ou le service à nos concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération », fin de citation. Je tends la main à tous les acteurs du secteur et compte sur l’engagement de tous pour une gestion du sport sénégalais conformément aux normes et valeurs républicaines » a-t-elle déclaré.

