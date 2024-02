La Fédération sénégalaise des Sports Équestres (FSSE) a organisé ce samedi 17 février un concours à Poney Club de Hann. Pour la première épreuve (prix Réesal Gum), c’est le couple Mohamed Gassama et Félicie de Poney Club de Hann qui a remporté le prix avec une course sans faute en 26 secondes.

Selon le cavalier, il s’est beaucoup entraîné avec Félicie, c’est pour cela qu’il remporte le prix : « Ce n’était pas facile du tout, parce que j’avais un temps à battre de celle qui était en tête. Mais j’ai cru en mon partenaire, c’est pour ça qu’on est allé jusqu’au bout. On avait aussi le soutien de notre coach, de l’ensemble du club et on a assuré sur la piste, Félicie et moi », a expliqué le cavalier avant de poursuivre.