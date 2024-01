L’attaquant sénégalais, Famara Diédhiou s’apprête à retrouver l’EFL Championship dans les dernières heures de ce marché des transferts. Actuel joueur de Granada en deuxième division espagnole, Big Fam est sur le point de s’engager en prêt avec Cardiff City, le club rival de son ancienne équipe Bristol City.

Pour l’instant, rien n’est encore officiel dans ce dossier mais selon les informations de Bristol Live, le transfert du Sénégalais ne devrait pas tarder à être finalisé puisqu’il a déjà passé la visite médicale ce mercredi dans la matinée. À suivre !

A blast from the EFL past ⚽️

✍️ Former Bristol City striker Famara Diédhiou is set to sign for Cardiff City on loan from Granada. pic.twitter.com/LZizriWXw4

