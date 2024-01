Après un centre en pivot de Sadio Mané, Habib Diallo contrôle de la poitrine et enchaîne une demi-volée imparable qui se loge dans la lucarne ivoirienne(1-0). L’attaquant sénégalais signe son deuxième but dans cette CAN. Toutefois, les coéquipiers de Sadio Mané sont dominés par les Ivoiriens revanchards qui cherchent à tout prix de remettre les pendules à l’heure.