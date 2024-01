Absent pour blessure depuis le début de cette CAN, Youssouf Sabaly a repris l’entraînement collectif et va pouvoir retrouver la compétition avec l’Equipe Nationale du Sénégal à l’occasion du huitième de finale face à la Côte d’Ivoire ce lundi.

Aucune minute de jeu en quatre mois et demi. Youssouf Sabaly n’a plus joué au football depuis le 12 septembre 2023. Sorti sur blessure peu après l’heure de jeu lors d’une défaite en amical face à l’Algérie, au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le latéral droit des Lions avait ensuite rechuté en club mais sa blessure n’avait pas empêché son sélectionneur à le retenir dans la liste pour cette CAN.

Mais depuis le début du rassemblement, le joueur du Real Betis n’avait pas encore participé à un entraînement collectif avec les Lions champions d’Afrique. Désormais, c’est chose faite. L’ancien Bordelais s’est entraîné avec le groupe d’Aliou Cissé ce dimanche après-midi. Tout indique qu’il devrait être présent pou affronter la Côte d’Ivoire ce lundi. Reste maintenant à voir dans quel rôle il serait utilisé.

