Alors qu’il se trouve sur le chemin du retour après une longue blessure, Youssouf Sabaly pourrait avoir à jouer un grand rôle avec l’Équipe Nationale du Sénégal pour la suite de cette CAN 2023.

Sans doute, vous êtes nombreux à l’avoir oublié. Pourtant, Youssouf Sabaly est bel et bien présent dans le groupe de l’Equipe Nationale du Sénégal depuis le début de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Évidemment, ce ne sont pas les choix de son sélectionneur qui font qu’il n’a pas encore joué la moindre minute ou, plus simplement, qu’il n’a pas été présent sur aucune des différentes feuilles de match lors du premier tour. Plutôt, ce sont ses conditions physiques – encore elles – qui l’ont fait rester sur la touche contre la Gambie, le Cameroun puis la Guinée.

Aliou Cissé ne doute pas de Sabaly

À 30 ans, le latéral droit du Real Betis espérait forcément vivre autrement sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations. Mais il était probablement préparé à cette situation. Le 12 septembre 2023, Sabaly sortait sur blessure contre l’Algérie, son retour sur les terrains estimé à plusieurs semaines, il revient le 4 novembre en restant sur le banc face à Mallorca. Trois jours plus tard, il rechute à l’entraînement avec son club. Victime d’une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit, cette blessure laissait compromettre sa participation à cette CAN.

Toutefois, Aliou Cissé conserve de l’espoir jusqu’au bout et décide de retenir l’ancien Bordelais dans le groupe des 27 Lions. Et si depuis le début du tournoi jusqu’à ce jeudi 25 janvier il n’a pas participé à un entraînement collectif, Youssouf Sabaly pourrait toutefois jouer un rôle essentiel avec le Sénégal pour la suite de la compétition. C’est un secret de polichinelle : Aliou Cissé n’a aucun doute sur les qualités du joueur formé au PSG et sa confiance en lui est totale. Mais vraiment, que faire de Sabaly alors que Krépin Diatta semble désormais indéboulonnable à droite ?

Un retour pour bientôt en tant que… latéral gauche ?

Alors qu’il a réalisé plusieurs courses à l’entraînement ce jeudi, le plan semble en marche pour que le joueur du Real Betis retrouve l’entraînement collectif d’ici dimanche, veille du huitième de finale face à la Côte d’Ivoire. Et c’est justement face aux Eléphants qu’il pourrait retrouver le chemin du terrain pour de bon. Si une titularisation pour ce match venait à être à l’ordre du jour, Sabaly pourrait bel et bien occuper le poste… de latéral gauche. Pour cause ? Les prestations assez discrètes d’Ismail Jakobs dans cette Coupe d’Afrique et son manque d’apport offensif.

Voir Youssouf Sabaly occuper le flanc gauche des Lions, ce ne serait pas nouveau, bien au contraire. Lors du Mondial 2018, en Russie, puis à la CAN 2019, en Egypte, le natif de Chesnay évoluait à ce poste, laissant le soin du poste de latéral droit à Moussa Wagué et parfois à Lamine Gassama. La même histoire pourrait donc se répéter avec Krépin Diatta. Et si le doute quant à sa présence face à la Côte d’Ivoire peut encore subsister puisqu’il n’a pas joué depuis quatre mois et demi, il ne fait aucune question que Sabaly serait présent si le Sénégal passe en quart de finale.

wiwsport.com