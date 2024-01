Arrivé du Stade de Reims pour 6,5 M€ l’été dernier, Dion Lopy réalise une saison plutôt correcte en Espagne malgré les grandes difficultés du club andalou, qui n’a toujours pas gagné en Championnat. Et les performances du milieu de terrain sénégalais pourraient l’emmener à quitter les Rojiblancos avant la fin de ce mercato hivernal.

Non retenu par Aliou Cissé pour la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, l’ancien pensionnaire d’Oslo FA a sauté aux yeux de plusieurs formations, notamment en Allemagne. Selon Fabrizio Romano, Fribourg a fait part de son grand intérêt pour le joueur de 21 ans. L’actuel 7e de Bundesliga aurait même fait sa première approche.

Le journaliste italien croit savoir que Fribourg a transmis une offre de 15 millions d’euros. Un montant tout simplement rejeté par le club d’Almería qui souhaiterait sans doute conserver Dion Lopy (18 matchs de Championnat) dans ses rangs au moins pour le reste de la saison, en espérant se maintenir en LaLiga.

🔴⚪️ Understand Almería have turned down a proposal from Freiburg for 21 year old midfielder Dion Lopy.

Freiburg offered fee in the region of €15m and Almería decided to reject. pic.twitter.com/atlpv5hlJ8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024