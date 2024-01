Après la défaite (3-1) du Cameroun face aux Lions de la Teranga, la CAN 2023, le sélectionneur Rigobert Song, en conférence de presse d’après-match, a estimé que le meilleur sur le terrain était sans doute le Sénégal, champion d’Afrique en titre.

Ce vendredi, le Cameroun a subi une défaite face au Sénégal (1-3) dans le groupe C. L’équipe de Rigobert Song ne compte qu’un point après deux journées et risque d’avoir à craindre d’être éliminée dès la phase de poules de la CAN 2023. Après ce revers, l’entraîneur camerounais, reconnaît la supériorité des joueurs sénégalais dans cette partie.

« Je ne vais rejeter la faute sur personne, je vais prendre mes responsabilités. Mes joueurs se sont battus. Il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur que nous. Le prochain match, on va gagner et se qualifier pour le prochain tour. Aujourd’hui, je pense que nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître que ce n’est plus les années passées. Il faut reconnaître ça. Nous rebâtissons une équipe pour le futur. Peut-être que je partirais. Mais il faudra que celui qui arrive trouve déjà quelque chose et qu’il soit dans la continuité“, a-t-il déclaré.

wiwsport.com