Le défenseur des Lions s’est entretenu avec Olympics.com sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Selon Abdou Diallo, il y a des avancées considérables dans le développement du sport au Sénégal.

Un entretien réalisé a quelques heures du coup d’envoi de la deuxième édition du festival Dakar en Jeux, une série d’événements culturels et sportifs qui se déroulera du 31 octobre au 4 novembre. Il marque le programme post JOJ 2026, un rendez-vous sportif important dans le calendrier olympique. Ce sera une première en Afrique d’accueillir cette compétition et le Sénégal est à l’honneur. « Cela montre l’importance du Sénégal au niveau international. C’est un moment de fierté et de fierté » a déclaré Diallo, qui partageait ses sentiments sur Dakar 2026.

Ainsi, l’ensemble du pays est en plein chantier notamment avec les infrastructures sportives qui sont en construction ou réhabilitation. C’est d’ailleurs l’héritage des JO ou JOJ dans chaque pays organisateur. Le stade fait partie de l’impact et de l’héritage à long terme des Jeux olympiques de la jeunesse qui passionnent Diallo informe notre source.

« Nous nous développons, notamment au niveau des infrastructures. Nous avons la Dakar Arena juste à côté. Nous avons de grands stades, un stade tout neuf », a déclaré le défenseur né de parents sénégalais à Tours, en France, à Olympics.com lorsque la ville a accueilli les qualifications africaines de boxe pour Paris 2024 à la Dakar Arena.

« Avec tous ces stades, les résultats suivront, notamment en football. J’espère qu’en boxe, en gymnastique et en athlétisme, les résultats suivront également. L’accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse est donc tout à fait positif. Nous avons encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie » a fait savoir le Champion d’Afrique 2022.

wiwsport.com