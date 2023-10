L’AS Monaco a enregistré sa deuxième défaite en championnat ce dimanche lors de son déplacement au stade Pierre Mauroy pour affronter Lille.

L’AS Monaco est tombée sur une très bonne équipe de Lille ce dimanche. Solide derrière et efficace devant, le LOSC a plié le match de cette 10e journée de Ligue 1 dès la première période. Ivan Cavaleiro et Bafodé Diakité ont été les buteurs pour les Dogues respectivement à la 32e et 42e minute de jeu.

Titularisés d’entrée de match, Krepin Diatta et Ismaïl ont disputé l’intégralité de la rencontre qui s’est soldée sur une défaite des monégasques 2-0. Monaco reste toujours dans le top 3 mais ne compte désormais que deux points d’avance sur son adversaire du jour Lille qui se positionne à la 4e place.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚 Nos Rouge & Blanc ont désormais les yeux tournés vers la réception de Brest dimanche prochain 👊 2⃣-0⃣ #LOSCASM pic.twitter.com/535rVAkRHa — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 29, 2023

Wiwsport.com