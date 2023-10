En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur des Lions a été questionné sur la fiabilité des prestations de son gardien titulaire. Il a encore sorti la sulfateuse pour défendre le portier d’Al-Ahli.

Transféré de Chelsea en Arabie saoudite, plus précisément dans le club d’Al-Ahly, Edouard Mendy ne réalise pas les débuts souhaités avec son nouveau club. Après neuf matchs disputés toutes compétitions confondues, l’ancien portier du Stade de Reims et du Stade Rennais a déjà concédé 15 buts pour seulement trois clean-sheets. Des prestations qui laissent forcément quelques doutes sur la forme du joueur et confiance.

Convié en conférence de presse ce vendredi pour dévoiler sa liste de joueurs retenus pour le match amical face au Cameroun, Aliou Cissé a été invité à s’exprimer Edou Mendy et sur la possibilité d’emmener du sang neuf à ce poste. « Nous sommes regardant sur tous les footballeurs qui se trouvent dans le monde. Au-delà du garçon de Reims (Yehvann Diouf), on a du monde (au poste de gardien de but) », a-t-il d’abord tenu à souligner.

« Il y a quelques temps, on avait des problèmes à ce poste, mais ce n’est plus le cas. Concernant Edouard (Mendy), je vais me répéter : je connais ses qualités, je sais qui il est et je sais tout ce qu’il a eu à prouver tout au long de sa carrière, notamment en Equipe Nationale. Il faut analyser et évaluer d’une manière autocritiques ses performances. Il y a des buts qu’ils prend et qui sont de sa faite, mais c’est (la faute de) tout le monde quand on prend un but, pas seulement celle du gardien. »

Avec les matchs que réalisent Mory Diaw avec Clermont et Seny Dieng avec Middlesbrough, un débat peut logiquement se poser quant au poste de numéro un des Lions. Aliou Cissé, d’ailleurs, ne garantit rien, il n’y a pas de doutes sur Edouard Mendy. « Si les performances actuelles d‘Edouard Mendy lui garantissent forcément une place de titulaire ? On ne peut pas garantir un poste de titulaire à aucun joueur, je ne l’ai jamais fait. Je ne promets un poste de titulaire à qui que ce soit. »

wiwsport.com