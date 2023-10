Le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs convoqués pour le match amical des Lions face au Cameroun, le 16 octobre prochain, à Lens.

Nouveau rassemblement pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Un mois après leur défaite en amical face à l’Algérie (0-1), les Lions vont se retrouver pour poursuivre leur préparation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en affrontant le Cameroun lors d’un match amical d’envergure prévu au Stade Bollaert-Delelis, à Lens, le 16 octobre. Ce vendredi, Aliou Cissé a annoncé une liste de 26 joueurs convoqués pour ce duel entre Lions.

Première pour Mamadou Sané, Fadiga et Ballo-Touré reviennent

Comme attendu, aucun changement n’est à noter au poste de gardien de buts : Edouard Mendy, Mory Diaw et Seny Dieng continuent d’avoir la confiance d’Aliou Cissé. Pas de nouveauté, non plus, en défense centrale puisque ce sont les mêmes joueurs qui étaient là en septembre qui ont encore été retenus autour du capitaine Kalidou Koulibaly. En revanche, ça bouge au poste de latéraux, notamment dans le secteur droit.

Avec l’absence de Youssouf Sabaly et Formose Mendy, tous blessés, le sélectionneur a décidé d’emmener une petite nouveauté dans son équipe. Le jeune Mamadou Sané (18 ans), qui n’a pas été inscrit dans le groupe d’Aris Limassol pour la Ligue Europa mais qui est auteur de prestations très prometteuses en Championnat, honore sa première convocation. Noah Fadiga, de son côté, fait son retour. Tout comme Fodé Ballo-Touré.

Au milieu et en attaque, on reprend presque les mêmes

Au milieu, le doute n’existait plus quant au retour de Nampalys Mendy depuis que le nouveau joueur du RC Lens a bien repris la compétition, lui qui était absent en septembre puisqu’il était sans club. Lamine Camara est encore convoqué. En attaque, pas davantage de surprises puisqu’Aliou Cissé fait confiance aux mêmes joueurs. Comme Habib Diallo, qui connaît néanmoins un énorme trou d’air depuis son arrivée en Arabie saoudite.

La liste des 26 Lions retenus pour le Cameroun

Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw

Défenseurs : Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Mamadou Sané, Noah Fadiga, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Fodé Ballo-Touré, Abdou Diallo

Milieux de terrain : Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Dion Lopy

Attaquants : Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia

