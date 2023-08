En ce début de saison, Aris Limassol continue de marquer les esprits. Sans vraiment avoir à forcer, le champion chypriote, qui vient de remporter la Supercoupe nationale, a disposé du BATE Borisov lors du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions. Après avoir son éclatante victoire au match aller, à domicile (6-2), l’équipe d’Aleksey Shpilevski a encore été en parfaite démonstration.

En déplacement en terre biélorusse, la Light Brigade s’est imposée sur un nouveau gros score, et Sidi Bane et ses partenaires n’ont rien pu faire pour éviter un ciglant 11-5 en cumul, soit 5-3 au match retour. Double buteur à l’aller, Yannick Gomis a encore marqué, alors que Mamadou Sané est entré en seconde période. À rappeler qu’Aris Limassol affrontera le Raków Czestochowa ou Qarabağ au troisième tour.

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘🏁

Following the victory against Bate Borisov in the second leg as well, ARIS FC secure a spot in European competition group stage.

This is a huge achievement for all ARIS family and reflects in Cyprus football as well. Congratulations to all 💚#ArisLimassol… pic.twitter.com/aVnEJHPSs4

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) August 1, 2023