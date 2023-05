Le représentant égyptien Al Ahly pour sa première participation est en finale. Les Diables Rouges ont remporté le deuxième ticket de la finale de la saison 2023. Al Ahly a dominé le Stade Malien (78-73). Dans un duel serré où les deux équipes ne se sont pas données de répit dès le coup d’envoi, les deux protagonistes ont affiché le même nombre de points à la fin du premier quart temps (17). Les Blancs de Bamako feront l’écart à la pause avec un score de 21-16. Toutefois, il fallait rester prudent devant la bande à Ehab Amin (21 points). Au retour des vestiaires, les Égyptiens sortent les armes et réussissent un 25-15 décisif pour la suite du match. Malgré le bon match de Aliou Diarra (13 points – 10 rebonds), le Stade Malien ne va pas pouvoir remonter la pente avec un dernier quart temps de feu (21A).

La finale de la saison 3 de la BAL qui opposera l’AS Douanes à Al Ahly est prévue ce samedi 27 mai au Kigali Arena.

A hard-fought win for @Ahly_Basketball

The Egyptian side books their spot in the 2023 BAL final. #TheBAL pic.twitter.com/s8VbvAQ5LT

— Basketball Africa League (@theBAL) May 24, 2023