Après le match contre l’Espanyol, Pape Gueye a confié devant les caméras de son club qu’il avait prédit qu’il allait ouvrir son compteur-buts.

Pape Gueye, cet explosif milieu de terrain ou ce Bon voyant. L’international sénégalais a été indéniablement le héros du FC Séville, vainqueur à l’arrachée de l’Espanyol Barcelone jeudi soir (3-2). Omniprésent, le joueur prêté par l’Olympique de Marseille a été impliqué sur les deux premiers buts sévillans. Cerise sur le gâteau, il offre la victoire aux siens avec un but en fin de rencontre. À la fin de l’affrontement, Gueye a confié qu’il avait promis de scorer.

« Je suis trés content, savoure t-il. Ce fut un match très difficile, l’Espanyol s’est battu mais la victoire est restée ici à domicile. Je suis très content de mon premier but avec le FC Séville. J’avais dit à mon frère Loïc (Badé) que si on gagnait aujourd’hui, j’allais marquer et ce serait une très belle victoire. Nous étions prêts à gagner, ce sont des matchs très importants. Je pense que nous avons bien joué et le plus important c’est la victoire… Maintenant, il est important de bien se reposer pour préparer le match de jeudi (contre la Juventus). Nous avons de grands joueurs. »

😅 @BadeLoic ya sabía que hoy Pape iba a marcar… ⚽️❤️ pic.twitter.com/uRpZ0ZiCYE — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 4, 2023

