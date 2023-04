Les quarts de finale de la Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi avec deux affiches au menu. L’autre représentant de l’Angleterre sera en terre espagnole, chez le champion en titre. Et un duel 100% italien dans l’autre affiche de ces matchs aller.

Real Madrid v Chelsea

C’est le choc de cette deuxième journée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux dernières équipes championnes d’Europe s’affrontent ce soir pour le compte de la manche aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes (19H GMT). Dans l’enfer du mythique stade Santiago Bernabéu, les londoniens vont essayer de tirer leur épingle du jeu face au grand Real Madrid qui détient la couronne de cette compétition et qui a donné une leçon de football à un autre club anglais (Liverpool) en 8es de finale de C1.

En pleine mutation avec un nouveau changement d’entraîneur ( le 3e cette saison), Chelsea est loin d’avoir des certitudes comparé au Real Madrid qui a l’expérience de ces grands rendez-vous et en plus qui est 2e de Liga et finaliste de la coupe du roi après avoir donné une fessée au FC Barcelone (0-4) il y’a peu. Largués en Premier League, L’équipe de Kalidou Koulibaly et d’Édouard Mendy par contre n’a que la Ligue des Champions à jouer pour espérer sauver une saison déjà piteuse. La victoire en huitièmes de finale contre Dortmund n’a pas rassuré le club de Todd Boehly qui a montré d’étonnants signes de faiblesse malgré la pléthore de recrues cet hiver. Pour ne pas ainsi hypothéquer ses chances de qualification dès ce match aller, les Blues devront montrer un tout autre visage que celui qu’on voit depuis le début de la saison.

Milan AC v Naples

Au stade San Siro, ce sera un duel 100% italien pour la lutte pour le dernier carré. Revenu à ce niveau de la compétition pour la première fois depuis 2012, le Milan AC vit une véritable consécration cette saison en ligue des champions. Septuple vainqueur de la Champions League et deuxième club le plus titré de la compétition, les Rossoneri ont éliminé Tottenham (1-0 à l’aller et 0-0 au retour) pour se hisser en quarts de finale.

Avec une défense solide composée entre autres de Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu et dans une moindre mesure Fodé Ballo Touré, sans parler du dernier rempart Mike Maignan, le Milan AC devra toutefois être attentif face à Naples et son duo offensif Kvaratskhelia – Oshimen ce mercredi pour le premier acte des quarts de finale de la compétition (19H GMT). Malgré une démonstration de force (victoire 4-0) en championnat il y’a dix jours, les hommes de Stefano Pioli devront se méfier des napolitain qui jusque-là ont survolé cette campagne de Ligue des Champions.

wiwsport.com