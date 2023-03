Son recrutement avait fait parler plus d’un. Pourtant l’AS Douanes peine à signer sa première victoire dans la BAL saison 3. Ce mercredi, les gabelous ont enchaîné une seconde défaite à Dakar Arena où les supporters n’ont pas attendu le coup de sifflet final pour quitter les gradins.

La mayonnaise ne prend toujours pas forme dans l’effectif de l’AS Douanes. Après la défaite face à l’Abidjan Basket Club, ce point faible du représentant du Sénégal était encore visible face au Rwanda Energy Group qui a remporté le match avec 14 points d’écart.

Les recrues et les joueurs locaux de l’ASD peinent à jouer collectivement et ainsi gagner leurs matchs. Les pertes de balles tout au long de la partie l’ont démontré. Les Gabelous ont eu du mal à mettre leurs paniers les trois premiers quarts temps. Ce qui prédisait déjà une défaite à l’entame du match au moment où les « Rwandais » sont mieux entrés dans le match avec un score de 25-12 dés la fin du premier round. Une offensive que les « Douaniers » ont limitée lors du 2e round en encaissant seulement 17 points mais l’efficacité peine à être au rendez-vous, l’ASD ne compte que 12 points inscrits. A la pause, l’écart est toujours là (42-24).

La deuxième période sera moins douloureuse à supporter pour les fans qui ont quitté les gradins avant la fin du match. L’AS Douanes ne sera pas autant adroite face au cerceau. Seulement 4 tirs primés ont été réussis sur 11 tentatives alors qu’en face Ndizeye et ses coéquipiers comptent 33 points avec 11 tirs réussis. Défensivement, elle stoppe le REG à 15 points mais marque moins 12 points. Les dés sont jetés. Alkaly Ndour qui n’est pas arrivé à scorer et ses coéquipiers ne pourront plus rattraper l’écart. Mais réussira quand meme à remporter le dernier quart (19-12).

Si les Locaux peinaient à se faire une place lors du premier match, cette fois-ci, ils ont bien réagi sur le terrain. A l’image de Jean Jacques Boissy (14pts) qui a secondé Chris Crawford en attaque (15 pts). Contrairement aux recrues Terrel Stoglin et Bryan Osei qui sont restés muets. Virevoltant la fois passé, l’arrière s’est contenté de 5 passes décisives. Bara Ndiaye, Samba Fall, Mamadou lamine Diop, Mouhamadou Diagne ont ajouté 14 points. Un collectif local et des individualités étrangères !

L’AS Douanes occupe la dernière place de la conférence Sahara à la fin de la deuxième journée et jouera son 4e match vendredi à 19h30 face au Stade Malien. Quant au Rwanda Energy Group, il enchaîne une troisième victoire de suite et se qualifie pour les play offs qui se joueront en mai prochain à Kigali.

wiwsport.com