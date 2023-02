Cadre de l’équipe nationale du Sénégal depuis plusieurs années, Doungou Camara s’est engagée récemment avec la formation égyptienne d’Al Ahly, après dix ans passés dans le championnat français. Dans un entretien accordé à Stades, l’arrière droit de 28 ans a expliqué son choix de signer avec le club cairote et ses objectifs.

La jeune recrue d’Al Ahly en Egypte explique son choix après dix ans en Championnat français : « Après les demi-finales de la CAN seniors dames, j’avais appris que mon club, Fleury Loiret Hand-ball, était au bord de la relégation. A mon retour, il s’est avéré qu’il fallait déguerpir rapidement, puisque le club ne pouvait plus financièrement assurer le fait d’être en deuxième division et de payer les salaires des joueuses, ainsi que les autres salariés du club. J’étais disponible. En plus, j’ai reçu une proposition de contrat. J’ai pris le temps de l’étudier et je l’ai accepté. »

La demi-finaliste Doungou Camara a également évoqué ses objectifs dans un championnat africain : « C’est vrai que je n’ai pas encore 30 ans et j’ai quitté l’Europe pour l’Afrique. Les personnes qui me connaissent savent que depuis le jour où j’ai intégré l’équipe natio- nale, je me suis dit que c’est en Afrique que j’aimerais faire quelque chose. C’est une proposition qui est arrivée au bon moment. J’ai eu cette proposition et c’est une expérience incroyable à vivre. En plus, c’est dans un pays où on peut pratiquer sa religion tranquillement et paisible- ment. C’est un double objectif pour moi. »

Avec Stades