Malgré la défaite des siens en quart de finale du CHAN, le sélectionneur de la Mauritanie estime que les Lions du Sénégal n’ont pas été supérieurs aux Mourabitounes.

Amir Abdou après la défaite 0-1 de la Mauritanie contre le Sénégal :

« Nous avons fait une belle prestation. Durant toute la campagne, je peux dire qu’on a montré une belle image du football mauritanien. Malheureusement, on a été trop passif dans les 25 mètres. On a beaucoup manqué de réalisme car on a été bien dans l’animation et la possession. Malheureusement on a pris un but sur une erreur de marquage. C’est vraiment dommage de sortir de cette manière car l’adversaire n’était pas au dessus de notre équipe. Mais on va relever la tête et tirer des enseignements. Je suis fier du parcours de mon équipe ».

