Ce n’est pas encore la fin de l’aventure pour Gorgui Sy Dieng en NBA. Le vétéran de 32 ans va continuer avec les Spurs de San Antonio. Cette fois, pas de contrat garanti, mais un simple contrat de 10 jours informe le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski.

Sur le plan financier, Dieng s’en sort plutôt bien puisque les Spurs lui ont déjà versé l’intégralité de son salaire annuel (2.6 millions de dollars), et désormais il va toucher 152 000 dollars supplémentaires pour cette pige de 10 jours explique Basketusa.

The San Antonio Spurs are bringing back center Gorgui Dieng on a 10-day contract, source tells ESPN. Dieng was waived to make room for a trade with the Celtics on Thursday. He's played 13 games for the Spurs this season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2023