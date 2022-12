Ce lundi 12 décembre, le premier ministre Amadou Ba était à l’hémicycle pour décliner pour faire sa déclaration de politique générale. Devant les députés de la 14e législature, la deuxième personnalité du pays a décliné la politique du gouvernement en mettant la lumière sur les orientations dans chaque domaine d’activité.

Ainsi s’agissant du Sport, Amadou Ba de rassurer que le Président de la République a « réussi à construire un système sportif performant qui contribue au développement économique et social de notre pays (…) Le sport des jeunes constitue une des priorités majeures dans le programme de développement de notre pays. Dans le but d’accroitre le prestige et l’image du pays, les participations aux compétitions internationales seront davantage considérées. C’est ainsi que le gouvernement entend maintenir la dynamique de performance du sport sénégalais, en l’amplifiant » a-t-il confié avant d’ajouter. « Mieux, il va favoriser les emplois sportifs et développer les emplois dans le sport à travers le professionnalisation de l’organisation de grands évènements. Dans le même temps la modernisation des infrastructures sportives sera consolidée, l’offre sportive sera diversifiée et sa qualité améliorée » a promis Amadou Ba.

Rappelant par ailleurs les investissements effectués au niveau des infrastructures sportives de Dakar Arena et du Stade Abdoulaye Wade, le PM a également souligné les travaux de rénovations qui ont démarré en 2022 pour les stades : Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye , Ely Manel Fall et Alioune Sitoé avant d’annoncer les chantiers futurs.

« D’autres projets d’infrastructures sportives devront être exécutés en 2023. Il s’agit des stades de Bambey, Ngiéniéne, Tivaouane, Malika, sans compter la réfection de plusieurs infrastructures sportives notamment la piscine olympique, les stades de Cambérene, des Parcelles Assainies, d’Alassane Djigo de Pikine, de Caroline Faye de Mbour » a déclaré Amadou Ba.

