En attendant de voir ce qui feront le Ghana et le Cameroun, il y aura au moins deux équipes africaines en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après le Sénégal, c’est le Maroc qui arrache sa qualification lors de cette ultime journée de la phase de groupes. Pour y parvenir, les Lions de l’Atlas ont dompté le Canada ce jeudi (2-1).

Les hommes de Walid Regragui ont très bien entamé leur rencontre. En effet, après seulement quatre minutes de jeu, l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech a ouvert le score en profitant d’une relance hasardeuse du gardien canadien, Milan Bojan. Puis à la 23e minute, Youssef En-Nesyri est venu doubler la mise sur une passe décisive d’Achraf Hakimi.

Mais malgré leur large domination, les Marocains se sont fait peur en fin de première période en concédant la réduction du score sur un contre son camp de Nayef Aguerd. Malgré une fin de match en faveur du Canada, les Lions de l’Atlas conservent l’avantage (2-1). Ainsi, le Maroc termine premier de son groupe devant la Croatie et affrontera en 8es le 2e du Groupe E.

Morocco are into the #FIFAWorldCup knockout stages for only the second time in history! 👏 🇲🇦 @adidasfootball | #Qatar2022

