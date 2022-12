Coup de tonnerre ! Troisième lors de la dernière édition, la Belgique est éliminée dès la phase de groupes de cette Coupe du Monde au Qatar. La faute d’abord à une entame catastrophique malgré la victoire d’entrée contre le Canada, puis à un match nul vierge face à la Croatie, lors de l’ultime journée.

Alors qu’ils devaient absolument l’emporter, les Diables Rouges n’ont pu faire mieux qu’un 0-0 face aux vice-champions en titre. Suffisant pour que ces derniers sécurisent la deuxième place du Groupe F, derrière le Maroc qui se qualifie aux huitièmes de finale en tant que premier grâce à sa victoire contre le Canada (2-1).

