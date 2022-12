Qualifié pour les huitièmes de finale de la 22e édition de la Coupe du Monde après son succès contre l’équateur (2-1), le Sénégal va toucher un beau pactole.

Comme chaque compétition de Coupe du monde, l’instance faîtière du football mondial octroie des primes à chaque équipe qualifiée mais aussi selon son classement lors de la compétition. Pour cette nouvelle édition, la Fédération internationale de Football a décidé d’être très généreuse envers ses 32 nations présentes au Qatar en leur donnant chacune une somme à hauteur de 1,5 million de dollars en guise de prime de participation. Des primes qui peuvent évoluer, selon le parcours de la sélection, à commencer par 9 millions de dollars pour la phase de groupes.

En arrivant au Qatar, le Sénégal était donc déjà assuré d’empocher 10,5 millions de dollars (primes de participation + phase de groupes), soit environ 6,5 milliards de FCFA.

En battant l’Equateur lors de la troisième et dernière journée du groupe A, le Sénégal termine deuxième de sa poule avec 6 points et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, 20 ans après sa première participation au second tour de cette compétition. Au-delà de l’aspect sportif, cette qualification permettrait à la Fédération Sénégalaise de Football de rajouter 4 millions de dollars à son pactole, environ 2,5 milliards de FCFA.

Au total les Lions de Aliou Cissé ont déjà sécurisé un total prime de 14,5 millions de dollars, soit un peu plus de 9 milliards de nos francs CFA. Un joli pactole qui va renflouer les caisses de l’instance dirigée par Maître Augustin Senghor.

Rappelons que le budget de participation des Lions à cette grande messe de football jusqu’à la finale est estimé à 14 milliards de FCFA. Soit 7 milliards pour le premier tour et l’autre moitié réservée aux tours suivants. D’après nos sources, les deux tiers du budget sont financés par le gouvernement sénégalais, ce qui permet donc à la FSF de ne pas subir une perte.

Les primes distribuées par la FIFA aux nations du Mondial 2022

Prime commune à tous les pays = 1,5 M$

Phase de groupes = 9 M$

Huitième de finale = 13 M$

Quart de finale = 17 M$

Quatrième = 25 M$

Troisième = 27 M$

Finaliste = 30 M$

Vainqueur = 42 M$

wiwsport.com